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В Грузии прекращено действие чрезвычайного положения и «комендантского часа»
23.05.2020 12:22
В Грузии больше не действует чрезвычайное положение и т.н. комендантский час. Соответственно, граждане в ночные часы могут перемещаться в обычном режиме. Однако в стране все еще остается ряд ограничений, которые задействованы в рамках превенции распространения коронавируса.
Как сообщил на брифинге советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, в тех условиях, когда вирус полностью не побежден, правительству все еще приходится проводить активные мероприятия.
По его словам, важно существование в стране определенных регуляций, чтобы не оказалась под угрозой безопасность, жизнь и здоровье граждан.
«Сегодня, когда во многих странах чрезвычайное положение продолжается и пандемия продолжает оставаться в активной фазе, совместные успешные шаги и проведенные в стране мероприятия позволили нам говорить об отмене чрезвычайного положения, а также о поэтапном снятии других ограничений. Как вы знаете, координационный совет под руководством премьер министра принял решение об отмене чрезвычайного положения с 23 мая, т.е. с 12:00 часов ночи сегодняшнего дня и, соответственно, отменяется и «комендантский час».
Несмотря на это, в соответствии с эпидемиологической ситуацией, когда вирус никуда не исчез, нам опять-таки приходится проводить активные мероприятия для остановки распространение COVID-19. Крайне важно существование в стране определенных регуляций, чтобы не оказалась под угрозой главнейшая ценность – безопасность, жизнь и здоровье наших граждан», - заявил Ираклий Чиковани.
Для справки, в Грузии чрезвычайное положение было объявлено 21 марта 2020 года, а т.н. комендантский час действовал в стране с 31 марта.
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