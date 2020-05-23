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Каладзе о помиловании Угулава и Окруашвили: Политически абсолютно понимаю это решение президента
23.05.2020 17:08
Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявляет, что «политически абсолютно понимает» решение президента о помиловании Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. Как заявил Каладзе журналистам, Саломе Зурабишвили неоднократно объяснила, почему она приняла решение о помиловании.
«Единственным человеком, имевшим рычаги для освобождения, была президент, и я в связи с этим очень много раз сделал заявления. Это было ее решение, принятое ею, и она сделала по этому поводу пояснения. Политически я абсолютно понимаю это решение президента», - заявил Каладзе.
Напомним, президент помиловала Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили 15 мая.
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