

Жириновский предлагает Путину испытвать вакцину от коронавируса на заключенных

23.05.2020 17:25





Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает предложил как можно скорее начать испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах и привлекать к процессу тех, кто находится в местах лишения свободы, передает РИА Новости. За это Жириновский предложил сокращать таким добровольцам срок заключения. При этом сам политик заявил о готовности испытать вакцину от коронавируса на себе.



«Пожалуйста, нет проблем. Но зачем вы мне это предлагаете, когда есть люди, у которых будет мотивация: им нужно сократить срок нахождения в местах лишения свободы. Пожалуйста, давайте мне пост президента в 2024 году, я готов - каждый год пусть на мне испытывают любые лекарства», - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".



«У людей есть смысл пойти на такой риск - им не хочется сидеть в тюрьме, а я сижу в высшем органе государственной власти уже 30 лет, и шесть раз был кандидатом в президенты, и в 2024 году буду тоже кандидат в президенты», - отметил лидер ЛДПР.



По информации российских СМИ, в стране разрабатываются 14 образцов вакцины против коронавируса.



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