

Спикер парламента Грузии поздравил мусульман с праздником Рамадан Байрам

24.05.2020 18:14





Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе поздравил мусульман с праздником Рамадан Байрам.



«От имени парламента Грузии я поздравляю наших мусульманских собратьев с праздником Рамадан Байрам, и вместе с ними поздравляю всех, кто отмечает этот один из величайших праздников мусульманского мира.



Мы веками трудимся бок о бок во благо нашей общей родины и нашего региона. Желаю вам здоровья, мира и радости!», — говорится в поздравительном послании председателя парламента Грузии.





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