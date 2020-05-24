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Спикер парламента Грузии поздравил мусульман с праздником Рамадан Байрам
24.05.2020 18:14
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе поздравил мусульман с праздником Рамадан Байрам.
«От имени парламента Грузии я поздравляю наших мусульманских собратьев с праздником Рамадан Байрам, и вместе с ними поздравляю всех, кто отмечает этот один из величайших праздников мусульманского мира.
Мы веками трудимся бок о бок во благо нашей общей родины и нашего региона. Желаю вам здоровья, мира и радости!», — говорится в поздравительном послании председателя парламента Грузии.
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