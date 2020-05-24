

В Грузии пока не удается возобновить работу торговых центров и рынков

24.05.2020 18:21





В Грузии на данном этапе не удается возобновить работу торговых центров и рынков. Об этом бизнесомбудсмен Грузии Михаил Даушвили заявил по окончанию встречи с представителями моллов и рынков.



На встрече было решено, что группа инспекторов труда до открытия проверит каждый объект, и, при необходимости, даст дополнительные рекомендации.



«Торговые центры и рынки являются крупнейшими генераторами мобильности потребителей, поэтому риски высоки, и, соответственно, на данном этапе открытия экономики не удается возобновить работу торговых центров и рынков. Однако мы договорились о рабочем формате, чтобы означенный сектор полностью соответствовал стандартам Минздрава, и открытие этого бизнеса не создало дополнительных эпидемиологических рисков », — сказал бизнесомбудсмен.





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