

Минздрав Армении извинился перед Грузией за слова министра Арсена Торосяна

24.05.2020 22:25





Министерство здравоохранения Армении по дипломатическим каналам передало официальному Тбилиси свои сожаления после слов главы ведомства Арсена Торосяна. Об этом заявил журналистам глава грузинского МИД Давид Залкалиани, передает РИА Новости.



Глава Минздрава Арсен Торосян накануне, на заседании Общественного совета Армении, признал, что ограничения, принятые в Грузии и действующие до сих пор, были эффективнее, сильнее, строже. Однако он усомнился в методологии подсчета инфицированных, отметив, что противоэпидемиологическая система в Армении лучше, чем в соседней стране. Слова Торосяна вызвали серьезный переполох в Грузии, медицинское сообщество потребовало извинений.



"Недавно из министерства здравоохранения Армении позвонили в посольство Грузии в Ереване, и от имени министра было выражено сожаление в связи с тем, что его высказывания, которые, по их словам, были неправильно интерпретированы, огорчили грузинских коллег и что в связи с этим они выражают сожаление и просят передать свою позицию Тбилиси", - заявил Залкалиани журналистам.



По словам главы грузинского внешнеполитического ведомства, после того как в СМИ было распространено заявление главы Минздрава Армении, посольство сразу же связалась с армянской стороной.



"Конечно же, мягко говоря, этот комментарий был очень некорректным в отношении соседней, дружественной страны, тем более от такого официального лица, как министр здравоохранения", - добавил Залкалиани.



Ранее в субботу директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе сообщил журналистам, что высокопоставленный чиновник не должен делать таких заявлений безо всяких аргументов и оснований, и ему стоит за это извиниться. А глава лечебной части инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая сказала, что Грузия не скрывает количество выявленных случаев заражения и смертельных исходов от коронавируса.



На данный момент число инфицированных в Грузии составляет 728 человек, из них выздоровели 509, скончались 12.



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