

АМЮГ обжалует в Конституционном суде ограничения, действующие после отмены ЧП

24.05.2020 23:26





Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) обратится в Конституционный суд, чтобы оспорить поправки, внесенные в закон «Об общественном здравоохранении». Об этом говорится в заявлении НПО.



Проект поправок позволяет правительству Грузии вводить ограничения, необходимые для предотвращения распространения коронавируса, после отмены чрезвычайного положения. Парламент в ускоренном порядке рассмотрел инициативу. Несмотря на призывы НПО и критику оппозиции, законодатели приняли ее в окончательном, третьем чтении 22 мая.



«Согласно оспариваемым нормам, парламент Грузии передает полномочия правительству Грузии. В соответствии с делегированными полномочиями правительство Грузии или министерство, назначенное правительством, уполномочено определять карантинные меры. Со своей стороны, карантинные меры включают различные положения, регулирующие свободу передвижения, имущественные права, трудовые права и предпринимательские права. Соответственно, правительство Грузии уполномочено ограничить вышеупомянутые права своим подзаконным актом», — отмечают в АМЮГ.



В заявлении НПО отмечено, что согласно практике Конституционного суда Грузии, ограничительная норма должна соответствовать конституции как с точки зрения содержания, так и формально.



В АМЮГ считают, что КС должен установить, не нарушает ли делегирование определенных полномочий парламента положения конституции.



Также отмечается, что конституция допускает ограничение свободы передвижения только принятием закона. Исходя из этого, «ограничение этого права нижестоящим нормативным правовым актом правительства недопустимо». Аналогичные положения применяются к трудовым правам – их ограничение также допустимо только путем принятия органического закона. АМЮГ считает неконституционными и ограничения, касающиеся ограничения прав собственности.



Оппозиция бойкотировала голосование по поправкам в закон «Об общественном здравоохранении». Оппоненты властей опасаются, что правительство «Грузинской мечты» попытается использовать свои широкие права в политических целях перед парламентскими выборами.



Премьер Грузии Георгий Гахария назвал критику оппонентов «политическим маскарадом». Он заявил, что, учитывая угрозы, связанные с распространением коронавируса, власти не позволят «поставить под угрозу здоровье и жизни людей».



Оппозиция считает собственной заслугой то, что до принятия в текст поправок внесли некоторые изменения, в том числе, о сроке действия ограничений до 15 июля.



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