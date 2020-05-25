

Посол Грузии в Украине сегодня вызван в МИД

25.05.2020 11:14





Сегодня в МИДе ожидают посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе, который был вызван для консультаций после назначения на должность Михеила Саакашвили.



Как заявляет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, стратегические отношения с Украиной не подлежат пересмотру, однако данная ситуация создала проблемы в двусторонних отношениях.



«Посол Грузии в Украине прибыл. Двухнедельный карантин заканчивается в понедельник, и он вызван в МИД. Мы обсудим все детали, в том числе, все основные вопросы, связанные с существующей ситуацией и нашими отношениями со стратегическим партнером Украиной. Несмотря на эту проблему, наши стратегические отношения с Украиной продолжаются и это не подлежит пересмотру», - заявил Залкалиани на пресс-конференции 22 мая.



Напомним, 8 мая, в связи с назначением бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили председателем исполкома совета реформ Украины, грузинские власти вызвали посла Грузии в Украине для консультаций в Тбилиси.



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