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Великобритания признала сертификаты грузинских моряков
25.05.2020 11:20
Между Грузией и Соединенным Королевством был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому грузинским морякам было разрешено работать в одном из самых высокооплачиваемых, самых безопасных и сильных флотов, где трудовые права моряка полностью защищены.
Об этом сообщает Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
По данным агентства, подписание документа осуществилось по правилам обмена.
Торговый флот под флагом Соединенного Королевства находится на 18-ом месте по величине в мире (Deadweight tonnage basis), под которым плавает более 1300 судов.
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