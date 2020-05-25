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Великобритания признала сертификаты грузинских моряков


25.05.2020   11:20


Между Грузией и Соединенным Королевством был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому грузинским морякам было разрешено работать в одном из самых высокооплачиваемых, самых безопасных и сильных флотов, где трудовые права моряка полностью защищены.

Об этом сообщает Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

По данным агентства, подписание документа осуществилось по правилам обмена.

Торговый флот под флагом Соединенного Королевства находится на 18-ом месте по величине в мире (Deadweight tonnage basis), под которым плавает более 1300 судов.

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