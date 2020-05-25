

Прокуратура Грузии не признает потерпевшими лиц, пострадавших при разгоне акции

25.05.2020 13:47





Прокуратура Грузии вновь отказала в предоставлении статуса потерпевшего 23-м лицам, пострадавшим во время событий 20-21 июня 2019 года. Об этом сообщает агентство IPN со ссылкой на Ассоциацию молодых юристов, которая защищает интересы граждан.



«Без предоставления официального статуса потерпевшего эти лица лишены возможности эффективно участвовать в разбирательствах, знакомиться с материалами дела и контролировать действенность шагов, предпринимаемых прокуратурой для своевременного расследования».



Прокуратура Грузии расследует возможное злоупотребление силовиками служебного положения во время разгона акции протеста в ночь с 20 на 21 июня 2019 года. В рамках дела Ассоциация молодых юристов требовала присвоить статус потерпевших раненным манифестантам. Но и прокуратура, и суд не удовлетворили запрос.



Как отмечает НПО, позже такой статус все же был предоставлен двум потерпевшим – Мако Гомуру и Георгию Сулашвили, лишившимся глаз из-за действий спецназа. Тем не менее, ни самим пострадавшим, ни адвокатам не была предоставлена возможность полностью ознакомиться с материалами дела.



Ассоциация молодых юристов Грузии считает отказ прокуратуры присвоить статус другим пострадавшим незаконным и неоправданным. Они напоминают, что законодательство четко определяет правовую основу для признания человека жертвой: это лицо, понесшее моральный, физический или имущественный ущерб.



«В рамках дел по событиям 20-21 июня однозначно можно установить, что часть пострадавших получили ранения в результате незаконного использования резиновых пуль. Резиновые пули, в том числе, были применены против журналистов, которые присутствовали на месте происшествия для освещения событий. Некоторые из пострадавших получили ранения в то время, когда находились под эффективным контролем полиции».



Неправительственная организация намерена обжаловать решение прокуратуры в суде. Ассоциация молодых юристов надеется, что иск будет удовлетворен и потерпевшим будет предоставлен соответствующий правовой статус. Если же этого не произойдет, НПО обратится в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.



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