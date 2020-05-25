

Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили с Днём независимости Грузии

25.05.2020 15:25





Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днём независимости страны. Об этом сообщает агентство Trend.



«От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу наилучшие пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника дружественной Грузии – Дня независимости.



Нынешнее состояние азербайджано-грузинских отношений добрососедства и стратегического партнерства вызывает удовлетворение. Контакты высокого уровня между нашими странами, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и других сферах – характерные особенности наших связей. Уверен, что благодаря совместным усилиям это сотрудничество и впредь будет успешно продолжаться на благо наших народов.



Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с грузинским народом и в это трудное время, когда человечество столкнулось с пандемией COVID-19.



Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Грузии – постоянного благосостояния», - говорится в поздравительном письме.



Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.



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