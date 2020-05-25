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В парламенте Грузии обсудят дальнейшую борьбу с коронавирусом
25.05.2020 15:29
Одним из основных вопросов, который зададут премьер-министру Грузии Георгию Гахарии в грузинском парламенте, будет посвящен подготовке к новой волне роста числа заражений коронавирусом. Об этом 25 мая рассказал журналистам председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Роман Какулия, сообщает Общественное телевидение.
«Важно видеть шаги, которые будут предприняты после лета, потому что в мире существуют тенденции возвращения вируса. Важно, чтобы страна была как можно более готова к этому вызову», — сказал депутат.
Он добавил, что при этом нужно будет учесть, что экономика Грузии больше не выдержит новых «драматических» мер.
Напомним, ранее стало известно, что Гахария прибудет в грузинский парламент для ответа на вопросы депутатов о мерах, предпринятых правительством в период распространения коронавируса в стране.
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