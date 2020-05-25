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Глава Программы развития ООН передал электронные термометры и санитарные средства больнице Рухи
25.05.2020 16:29
Глава Программы развития Организации Объединенных Наций Луиза Винтон передала электронные термометры и санитарные средства больнице Рухи.
Луиза Винтон также встретилась с заместителем государственного представителя в Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани, которая проинформировал руководителя программы ООН о проделанной работе по предотвращению распространения коронавируса в регионе. По словам Винтон, Грузия хорошо справляется с борьбой против пандемии.
«Я хотела бы поблагодарить медперсонал за труд и преданность, проявленные в этот период, спасибо правительству Грузии, что то, что мы сегодня привезли в больницу, фактически не является столь необходимым. С помощью превентивных мер можно держать инфицирование население на низком уровне. Сегодня мы передали больницу Рухи цифровые термометры, а также санитарные средства», — заявила Луиза Винтон.
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