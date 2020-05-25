

Масштабных мероприятий в честь Дня независимости не состоятся

25.05.2020 17:29





Ввиду пандемии, масштабные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии, в этом году не состоятся.



По информации администрации правительства страны, премьер-министр отметит 26 мая на базе 4-й механизированной бригады в Вазиани, вместе с силами обороны Грузии.



Во избежание скопления людей государственные ведомства будут отмечать День независимости Грузии небольшими по масштабам мероприятиями различного формата.



«26 мая - самая важная дата в истории нашей страны и для каждого гражданина Грузии. Как известно, в последние годы 26 мая стало масштабным общенародным праздником, в котором принимали участие тысячи наших граждан. В этом году из-за мировой пандемии мы должны отметить эту важную дату в другом формате. Чтобы избежать скопления людей, масштабные мероприятия 26 мая этого года не состоятся. Государственные ведомства будут отмечать День независимости в разной форме. Что касается правительства Грузии, то премьер-министр отметит 26 мая вместе с силами обороны Грузии на базе 4-й механизированной бригады в Вазиани», - сообщил пресс-секретарь премьер-министра Ираклий Чиковани.



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