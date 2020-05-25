

Супругу депутата от «Мечты» назначили бессрочным судьей Тбилгорсуда

25.05.2020 22:58





Супруга Давида Матикашвили депутата «Грузинской мечты» стала бессрочным судьей. После трехлетнего испытательного срока, Нино Мамулашвили, Высшим советом юстиции, назначена в коллегию по гражданским делам Тбилисского городского суда бессрочно.



До этого Мамулашвили также работала на различных должностях в судах, однако стала судьей в 2017 году после того, как Давид Матикашвили был избран членом парламента.



По информации Нази Джанезашвили, внесудебного члена Высшего совета юстиции, прежде чем стать судьей, Мамулашили три раза принимала участие в конкурсе, объявленном Высшим советом юстиции, однако Высший совет юстиции трижды отказывал в назначении на должность судьи. Назначение супруги Матикашвили, Джанезашвили связывает с «судебным кланом».



«После парламентских выборов 2016 года, после того как Давид Матиашвили стал депутатом парламента девятого созыва, через несколько месяцев Нино Мамулашвили получила поддержку Высшего совета юстиции и после четвертой попытки стала судьей. Очевидно, что это обстоятельство вызывает вопрос, почему Нино Мамулашвили была назначена на должность судьи после нескольких лет попыток, лишь в то время, как ее супруг стал членом парламента Грузии и усиливает сомнения относительно связи Давида Матикашвили с так называемым кланом суда», - говорит Джанезашвили.



Она также отмечает, что подобные случаи еще больше усиливают сомнения в беспристрастности решений Высшего совета юстиции.



«Независимость суда начинается с независимости отдельного судьи. Если отдельный судья не является независимым, компетентным и подотчетным перед народом, он никогда полностью не будет гарантом институциональной независимости суда», - отмечает Дженазашвили.



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