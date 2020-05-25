

Право правительства вводить ограничения без режима ЧП обжаловали в Конституционном суде

25.05.2020 23:33





Авторитетная неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии внесла иск в Конституционный суд по поводу поправок в закон «Об общественном здравоохранении».



Согласно действующему закону, рассмотрение иска начнется только в том случае, если коллегия Конституционного суда посчитает его целесообразным.



Речь идет о поправках, которые были приняты 22 мая и предоставляют правительству право вводить ограничения после отмены режима ЧП, не запрашивая согласия парламента. Поправки были задействованы 23 мая, после снятия режима ЧП в Грузии и будут действовать до 15 июля. Оппозиция выступала против поправок и бойкотировала заседание парламента, на котором они были приняты.



Таким образом, поправки предоставили правительству право во время пандемии или особо опасной эпидемии временно вводить ограничения и регулировать по правилам, отличающимся от действующего законодательства, вопросы деятельности государственных ведомств. Кроме того, правительство может ограничивать передвижение граждан, их трудовую и экономическую деятельность, а также запрещать проведение социальных мероприятий.



НПО указывает на то, что правительство получает право в обход парламента ограничить гарантированные конституцией права граждан.



«Конституция допускает ограничение свободы передвижения только по закону, поэтому ограничение этого права правительством подзаконным нормативным актом недопустимо. Также ограничение трудовых прав допускается только органическим законом», говорится в сообщении на сайте Ассоциации.



По информации Ассоциации, согласно практике Конституционного Суда Грузии, ограничительная норма должна соответствовать конституции как с точки зрения содержания, так и формально.



НПО считает, что норма закона, которая предоставляет право правительству ограничивать право собственности, не соответствует конституции, так как правительство имеет право устанавливать новые правила только технического характера.



При этом правозащитники отмечают, что таковым не могут считаться ограничения, например, на сдачу номеров в гостиницах. По их словам, это полный запрет на использование прав собственности, а не технический регламент.



Для введения полного запрета на право использования собственности, такого, как запрет на деятельность отелей и магазинов одежды, или запрет на возобновление работы, требуется легитимация со стороны парламента. В этом конкретном случае возможность принятия таких радикальных мер полностью находится в руках правительства.



После задействования попровок правительство пока использовало эту возможность для того, чтобы продлить часть ограничений и запретов, действовавших во время режима ЧП.



В частности, особо строгий режим карантина, который запрещает покидать пределы села, сохраняется в настоящее время в районе Тетрицкаро и двух селах Болнисского района: Мушевани и Гета.



Кроме того, в Грузии все еще не работает общественный транспорт, правительство запрещает работать ресторанам, гостиницам, магазинам одежды и обуви, торговым моллам, спортзалам, запрещено проводить культурные и спортивные мероприятия, казино и тотализаторы работают только онлайн.



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