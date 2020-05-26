

ВОЗ временно приостанавливает использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности

26.05.2020 10:59





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина (плаквелина) и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает iz.ru.



«Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности», — говорится в сообщении на странице организации в Twitter.



Как напомнил гендиректор ВОЗ, 22 мая издание The Lancet опубликовало статью об испытании гидроксихлорина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще.



После этого ВОЗ собрала экспертную группу из 10 стран. Специалисты проведут анализ всех данных, а организация пересмотрит эффективность лекарства, объяснил он Гебрейесус.



«Гидроксихлорохин» — противомалярийный препарат, вызывающий гибель эритроцитарных форм всех видов плазмодиев. Обладает иммунодепрессивной и некоторой противовоспалительной активностью.



Напомним, что в исследования ВОЗ включается и Грузия. Изначально было выбрано 4 препарата: ремдесивир, плаквелин, комбинация лопинавира/ритонавира и комбинация лопинавира/ритонавира с интерфероном бета.



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