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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметит 26 мая вместе с силами обороны
26.05.2020 11:00
Ввиду пандемии, масштабные мероприятия, посвященные Дню независимости Грузии, в этом году не состоятся.
По информации администрации правительства страны, премьер-министр отметит 26 мая на базе 4-й механизированной бригады в Вазиани, вместе с силами обороны Грузии.
Во избежание скопления людей государственные ведомства будут отмечать День независимости Грузии небольшими по масштабам мероприятиями различного формата.
«26 мая - самая важная дата в истории нашей страны и для каждого гражданина Грузии. Как известно, в последние годы 26 мая стало масштабным общенародным праздником, в котором принимали участие тысячи наших граждан. В этом году из-за мировой пандемии мы должны отметить эту важную дату в другом формате. Чтобы избежать скопления людей, масштабные мероприятия 26 мая этого года не состоятся. Государственные ведомства будут отмечать День независимости в разной форме. Что касается правительства Грузии, то премьер-министр отметит 26 мая вместе с силами обороны Грузии на базе 4-й механизированной бригады в Вазиани», - сообщил пресс-секретарь премьер-министра Ираклий Чиковани.
Напомним, что независимость Грузии была объявлена 26 мая 1918 года.
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