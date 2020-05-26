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День независимости Грузии, несмотря на пандемию, сегодня отмечают и в столицах мира
26.05.2020 11:07
При участии министерства иностранных дел Грузии и грузинских дипломатических миссий за рубежом День независимости Грузии — 26 мая отмечается во всем мире различными мероприятиями. Информацию распространяет МИД Грузии.
По данным ведомства, различные достопримечательности мира будут освещены цветами грузинского флага в честь празднования Дня независимости Грузии. В частности, вход в Яффские ворота в старом городе Иерусалима будет освещен в цветах грузинского национального символа. В Японии цвета грузинского флага отобразят на зданиях в центре Токио; при организации Генерального консульства Грузии в Салониках здание мэрии Салоников будет также освещено цветами грузинского флага.
В честь 26 мая, одна из достопримечательностей Литвы — Белый мост, а также «Ратуше» Каунаса будут освещены в цветах грузинского национального символа. В 17:10 по грузинскому времени грузинский флаг будет поднят на главной кафедральной площади Вильнюса, будет исполнен гимн Грузии, а цвета грузинского флага будут отображены на зданиях посольств Грузии в Эстонии и Азербайджане.
Также при организации посольства Грузии в Беларуси, на большом экране торгового центра в центре Минска будет показана главная символика 26 мая, а флаги Грузии будут выставлены на улицах Дублина, при организации посольства Грузии в Ирландии.
Также в Королевстве Нидерландов будет звучать гимн Грузии с колокольни в Гааге.
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