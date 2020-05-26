

США поздравили Грузию с Днем независимости

26.05.2020 11:09





Госсекретарь США Майк Помпео поздравляет Грузию с Днем независимости, который отмечается сегодня, 26 мая.



«От имени правительства США поздравляю грузинский народ с Днем независимости. Соединенные Штаты и Грузия имеют твердое стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях и сильной любви к свободе, независимости и единству. США по-прежнему твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ, и мы поддерживаем четкий выбор грузинского народа на пути к евроатлантической интеграции. США высоко оценивают инвестиции Грузии в укрепление ее обороноспособности и ее значительный вклад в международную безопасность, включая миссию НАТО в Афганистане. Грузинские военные отважно служили, и мы отдаем дань грузинам, которые так много пожертвовали ради достижения глобального мира и безопасности.



В следующем году мы рассчитываем на дальнейшее обогащение наших двусторонних отношений, поскольку Грузия проводит реформы, которые укрепляют ее демократические процессы и верховенство права, укрепляемое независимой судебной системой. Мы решительно поддерживаем экономическое развитие Грузии и усилия по борьбе с пандемией COVID-19. Такое кризисное время напоминает нам об истинной глубине и ценности дружбы между американским и грузинским народами», — говорится в заявлении Майка Помпео.



С поздравления выступила и посол США в Грузии Келли Дегнан. Ее видеобращение было опубликовано на сайте посольства.



«Здравствуйте. Я – Келли Дэгнан [по-грузински]



От имени посольства Соединенных Штатов я рада поздравить народ Грузии с вашим Днем независимости.



Грузия и Соединенные Штаты разделяют глубокую любовь к свободе и равенству, двум основным ценностям, которые отражены в Акте о независимости 1918 года и которыми грузинский народ продолжает дорожить. Закон гарантирует равные политические права каждому гражданину Грузии, независимо от национальности, вероисповедания, социального положения или пола. Эти принципы также знакомы каждому американцу. Как грузины, так и американцы сражались и погибали за свободу, независимость и равенство.



Дружба между нашими народами остается глубокой, богатой и прочной, потому что она основана на общих ценностях, которыми мы дорожим – свобода, демократия, терпимость и трудолюбие.



Будучи партнерами на протяжении почти 30 лет, мы отмечаем прогресс Грузии на ее демократическом пути. И как верный друг Грузии, сегодня мы празднуем с вами вашу свободу и независимость.



Большое спасибо и поздравляю с Днем независимости! [по-грузински]».



С поздравлениями к Грузии обратился и американский конгрессмен-республиканец Адам Кизингер, являющийся сопредседателем Группы друзей Грузии в Конгрессе США.



«Здравствуй, Грузия! Поздравляю вас с Днем независимости! Вы все действительно этого заслуживаете, и я надеюсь, что вы будете отмечать в этот день достижения Грузии. Вы очень важны для Соединенных Штатов, и мы будем очень рады видеть в Грузии сильную и стабильную демократию. Так что продолжайте то, что делаете. Поздравляю с Днем независимости!», — говорится в заявлении Кинзингер.



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