

Гахария поздравил граждан Грузии, абхазов и осетин, с Днем независимости

26.05.2020 12:55





Для меня огромная честь иметь возможность поздравить наших граждан с 26 мая, — об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на базе четвертой механизированной бригады в Вазиани, где состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии.



«102 года назад Национальный совет принял Акт о независимости и этим шагом сделал самый важный шаг для дальнейшего развития страны. Это очень чрезвычайно важный день в истории Грузии, и тогда именно 26 мая Первая республика определила дальнейшую ориентацию нашей страны.



Я хотел бы поздравить каждого грузина, каждого гражданина Грузии, каждого гражданина Грузии, проживающего за рубежом, наших абхазских и осетинских братьев с 26 мая, с огромной верой в то, что вместе мы сможем построить нашу страну, создать успешное государство», — заявил премьер-министр.



Он также особо поздравил с Днем независимости солдат, которые сегодня находятся в миротворческих миссиях.



«Я хотел бы поздравить, в частности, каждого солдата, который сегодня представляет страну в миротворческих миссиях, который защищает глобальную безопасность и тем самым вносит огромный вклад в дальнейшее развитие и безопасность родины», — заявил премьер-министр Георгий Гахария.





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