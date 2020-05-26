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Королева Великобритании поздравила грузинский народ с Днем независимости
26.05.2020 13:16
Королева Великобритании Елизавета II поздравляет Грузию с Днем независимости. Поздравление распространяет посольство Великобритании в Грузии в микроблоге «Твиттер».
«С большой радостью поздравляю с национальным праздником. Поздравление её Превосходительства, королевы Елизаветы Второй с наилучшими пожеланиями вам и населению Грузии», — отмечается в поздравлении.
Напомним, ровно 102 года назад, 26 мая 1918 года, в Тбилиси была провозглашена независимость Грузинской Демократической Республики. Она просуществовала почти три года, пока не была оккупирована Красной армией. В апреле 1991 года независимость Грузии была восстановлена.
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