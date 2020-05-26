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МИД Азербайджана поздравил Грузию
26.05.2020 14:55
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Грузию по случаю Дня независимости, об этом говорится на официальной странице МИД в Twitter.
"С наилучшими пожеланиями сердечно поздравляем дружественную Грузию с Днем независимости. Желаем дружественному народу Грузии крепкого здоровья, успехов и вечного процветания", - говорится в поздравлении.
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