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Конгрессмен Кинзингер Грузии: вы действительно заслуживаете независимость
26.05.2020 15:05
Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе США поздравил страну с Днем независимости.
«Здравствуй, Грузия! Поздравляю вас с Днем независимости! Вы все действительно этого заслуживаете, и я надеюсь, что вы будете отмечать в этот день достижения Грузии. Вы очень важны для Соединенных Штатов, и мы будем очень рады видеть в Грузии сильную и стабильную демократию. Так что продолжайте то, что делаете. Поздравляю с Днем независимости!», — говорится в заявлении Кинзингер.
Отметим, что конгрессмен от штата Иллинойс известен своей критикой в адрес правящей партии «Грузинская мечта». В частности, он неоднократно призывал власти продолжить строительство демократического государства и полностью выполнить обещания, данные оппозиции.
Добавим также, что ровно 102 года назад, 26 мая 1918 года, в Тбилиси была провозглашена независимость Грузинской Демократической Республики. Она просуществовала почти три года, пока не была оккупирована Красной армией. В апреле 1991 года независимость Грузии была восстановлена.
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