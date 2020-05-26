

Конгрессмен Кинзингер Грузии: вы действительно заслуживаете независимость



СОВА 26.05.2020 15:05



Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе США поздравил страну с Днем независимости.



«Здравствуй, Грузия! Поздравляю вас с Днем независимости! Вы все действительно этого заслуживаете, и я надеюсь, что вы будете отмечать в этот день достижения Грузии. Вы очень важны для Соединенных Штатов, и мы будем очень рады видеть в Грузии сильную и стабильную демократию. Так что продолжайте то, что делаете. Поздравляю с Днем независимости!», — говорится в заявлении Кинзингер.



Отметим, что конгрессмен от штата Иллинойс известен своей критикой в адрес правящей партии «Грузинская мечта». В частности, он неоднократно призывал власти продолжить строительство демократического государства и полностью выполнить обещания, данные оппозиции.



Добавим также, что ровно 102 года назад, 26 мая 1918 года, в Тбилиси была провозглашена независимость Грузинской Демократической Республики. Она просуществовала почти три года, пока не была оккупирована Красной армией. В апреле 1991 года независимость Грузии была восстановлена.



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