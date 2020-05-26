Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Главы МИД Евросоюза и Восточного партнерства проведут видеоконференцию


26.05.2020   15:08


В начале июня министры иностранных дел стран Европейского Союза и Восточного партнерства проведут видеоконференцию.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"5 июня министры иностранных дел ЕС проведут видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Восточного партнерства", - написал журналист в своем Twitter.

Ранее сообщалось о намерении ЕС перенести из-за пандемии коронавируса традиционный саммит Восточного партнерства, запланированный на 18 июня. Зато вместо него рассматривалось проведение видеоконференции, на которой не предполагалось участие лидеров государств-членов.

Польша и Швеция выступили против того, чтобы саммит прошел без участия лидеров стран Европейского Союза.

В ЕС официально опровергли информацию о переносе саммита Восточного партнерства.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна