

Главы МИД Евросоюза и Восточного партнерства проведут видеоконференцию

26.05.2020 15:08





В начале июня министры иностранных дел стран Европейского Союза и Восточного партнерства проведут видеоконференцию.



Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".



"5 июня министры иностранных дел ЕС проведут видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Восточного партнерства", - написал журналист в своем Twitter.



Ранее сообщалось о намерении ЕС перенести из-за пандемии коронавируса традиционный саммит Восточного партнерства, запланированный на 18 июня. Зато вместо него рассматривалось проведение видеоконференции, на которой не предполагалось участие лидеров государств-членов.



Польша и Швеция выступили против того, чтобы саммит прошел без участия лидеров стран Европейского Союза.



В ЕС официально опровергли информацию о переносе саммита Восточного партнерства.



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