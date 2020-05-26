

Бокерия: Власти Грузии берут кредиты за наш с вами счет, а затем деньги расходуются впустую или раздаются коррумпировано



СОВА 26.05.2020 15:09



Власти Грузии берут кредиты за наш с вами счет, а затем деньги расходуются впустую или раздаются коррумпировано. И даже если коррупция не имеет места, после смены власти это бремя все равно останется. Так один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия прокомментировал данные Службы государственного аудита.



В годовом отчете ведомства, который касается выполнения госбюджета-2019, говорится, что в прошлом году 11 инвестиционных проектов, профинансированных за счет внешнего долга (243 млн лари или около 76 млн долларов), были выполнены на 0%. Согласно документу, необходимо обратить внимание на то, что проекты, профинансированные за счет иностранных кредитов, как и в предыдущие годы, характеризуются низкой степенью исполнения.



По словам Гиги Бокерия, Грузии придется заплатить за это высокую цену.



«Это типичный пример результатов правления действующих властей. За счет всех нас происходит растрата наших средств, и никто не несет за это уголовной или политической ответственности. Это еще один пример того, насколько вреден подход, когда правительство считает, что может управлять нашими деньгами лучше бизнесменов, предпринимателей, людей. Они канут в прошлое, но оставят нас с этим бременем. Общенациональная задача — сменить правительство Иванишвили сейчас, чтобы эта вредоносная практика не продолжилась», — сказал Бокерия.



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