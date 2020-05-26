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Джеймс Аппатурай: С днем независимости, Грузия!
26.05.2020 16:11
Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Аппатурай поздравляет Грузию с Днем независимости.
«С Днем Независимости, Грузия! Ты это заслужила. Ты усердно трудишься для сохранения этого. Поздравляю», — написал Джеймс Аппатурай в Facebook.
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