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Джеймс Аппатурай: С днем независимости, Грузия!


26.05.2020   16:11


Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Аппатурай поздравляет Грузию с Днем независимости.

«С Днем Независимости, Грузия! Ты это заслужила. Ты усердно трудишься для сохранения этого. Поздравляю», — написал Джеймс Аппатурай в Facebook.

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