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В Национальной библиотеке открылся зал грузинского флага
26.05.2020 17:18
Новости-Грузия
В Национальной парламентской библиотеке Грузии открылся зал национального флага.
В зале развешены печатные версии средневековых европейских карт, в которых картографы отмечали территорию Грузии флагом с пятью крестами. Этот материал был передан в Национальную библиотеку Государственным Советом по геральдике.
Также в зале представлена оригинальная версия флага с пятью крестами, который был утвержден парламентом в качестве государственного в 2004 году. Этот флаг библиотеке передал бывший депутат Коба Амирханашвили.
Экспозиция зала будет постоянной. Фотографии на своей странице в фейсбуке распространяет директор библиотеки Георгий Кекелидзе.
«В 2003 году впервые в этом зале была проведена сессия, на которой обсуждался новый флаг и государственная символика. В 2004 году по итогам этой сессии парламент утвердил флаг с пятью крестами в качестве государственного флага Грузии. Обновленный зал в скором времени будет оснащен и современными технологиями», — сообщают в библиотеке.
Сегодня в Грузии отмечают главный государственный праздник – День независимости. Дата приурочено к провозглашению в 1918 году независимости Грузии. Это было сделано правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика Грузия просуществовала всего два с половиной года, после чего была советизирована. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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