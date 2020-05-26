

Зеленский: Верю в твердость стратегического партнерства Грузии и Украины и мудрость наших народов

26.05.2020 19:19





Президент Украины Владимир Зеленский поздравляет президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем независимости Грузии и желает мира и процветания грузинскому народу.



«Ваше Превосходительство! Примите мои искренние поздравления с Днем независимости Грузии. Я высоко ценю тысячелетние исторические связи и нынешние тесные связи между нашими государствами, я хотел бы подтвердить свою решительную поддержку суверенитета и независимости Грузии. Я также хотел бы пожелать вашей стране успешного продвижения к заветному членству в Евросоюзе и НАТО.



Убежден, что Грузия и Украина должны и впредь демонстрировать солидарность и взаимную поддержку в нынешний сложный период борьбы за свою свободу и территориальную целостность.



Я верю в силу стратегического партнерства Грузии и Украины и мудрость наших народов.



Ваше Превосходительство, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать вам всяческих успехов в вашей ответственной работе на благо Грузии, а дружественному грузинскому народу — мира и процветания», — говорится в поздравительном письме Владимира Зеленского.



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