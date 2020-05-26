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Алиев: Качество добрососедских отношений, стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией вызывает удовлетворение
26.05.2020 21:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравляет президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем независимости Грузии.
«Госпожа Президент, от себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу наилучшие пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника дружественной Грузии – Дня независимости.
Нынешнее состояние азербайджано-грузинских отношений добрососедства и стратегического партнерства вызывает удовлетворение.
Контакты высокого уровня между нашими странами, постоянно расширяющееся взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и других сферах – характерные особенности наших связей.
Уверен, что благодаря совместным усилиям это сотрудничество и впредь будет успешно продолжаться на благо наших народов.
Хочу отметить, что азербайджанский народ солидарен с грузинским народом и в это трудное время, когда человечество столкнулось с пандемией коронавируса.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Грузии – постоянного благосостояния», — отмечает президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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