

Церцвадзе: Я считаю, что движение автобусов и метро может быть восстановлено

26.05.2020 21:30





По словам директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, с точки зрения риска распространения коронавируса, меньше чем туризм, однако все равно серьезной проблемой является возобновление работы транспорта.



Однако, по словам Церцвадзе, ограничение на общественный транспорт не могут быть постоянными, и он считает, что в первую очередь должно быть восстановлено движение автобусов и метро.



«Вторая серьезная проблема, чуть менее серьезная, чем открытие туризма, — это запуск общественного транспорта. Вы знаете, что на первом этапе снятия ограничений осталось ограничение на транспорт, и оно было совершенно нормальным, я согласен с этим, но для всех также очевидно, что это не может продлиться долго, так как для того, чтобы страна открылась, люди жили полноценно и экономика восстанавливалась, обязательным условием является то, чтобы люди имели возможность передвигаться. Не у всех есть свой автомобиль, поэтому в первую очередь должно быть восстановлено движение автобусов и метро, а затем, наверное, можно подумать о микроавтобусах», — заявил Церцвадзе.



По оценке Церцвадзе, движение автобусов и метро может быть восстановлено, но с соблюдением определенных регуляций.



«В частности, некоторые страны уже сделали это: пометить места, где могут сидеть пассажиры. То есть в одном ряду не должно сидеть больше одного человек и пассажиры должны сидеть через ряд. Это, конечно, вызовет сокращение количества пассажиров. Если в обычном автобусе или вагоне метро помещаются, допустим, 50 человек или 100 человек, в условиях такой регуляции, будет помещаться одна треть этого. Однако, это все же намного лучше, чем ничего. Начнем с этого. Если в Грузии добились того, что устранили источник этой ковид-инфекции, и больше не будет очага, от которого человек может инфицироваться, то затем и эти ограничения могут быть постепенно сняты. Поэтому я все еще смотрю на все с оптимизмом», — заявил Тенгиз Церцвадзе.



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