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Гахария: Благодарю международных партнеров за их поддержку
26.05.2020 22:16
«Мы продвигаемся по пути европейских и евроатлантических устремлений и благодарим международных партнеров за их поддержку», — написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на своей официальной странице в Twitter.
Глава правительства отмечает, что в условиях оккупации территорий, борьба за свободу не окончена.
«Мы празднуем 102-ю годовщину провозглашения независимости Грузии. В условиях оккупации территорий, борьба за свободу не окончена, мы движемся по пути европейских и евроатлантических устремлений и благодарим международных партнеров за их поддержку», — заявил премьер-министр.
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