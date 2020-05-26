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Гахария: Благодарю международных партнеров за их поддержку


26.05.2020   22:16


«Мы продвигаемся по пути европейских и евроатлантических устремлений и благодарим международных партнеров за их поддержку», — написал премьер-министр Грузии Георгий Гахария на своей официальной странице в Twitter.

Глава правительства отмечает, что в условиях оккупации территорий, борьба за свободу не окончена.

«Мы празднуем 102-ю годовщину провозглашения независимости Грузии. В условиях оккупации территорий, борьба за свободу не окончена, мы движемся по пути европейских и евроатлантических устремлений и благодарим международных партнеров за их поддержку», — заявил премьер-министр.

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