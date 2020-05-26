

Церцвадзе: Открытие туристического сезона мне кажется наиболее рискованным

26.05.2020 23:41





По оценке генерального директора Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, открытие туризма связано с рисками, и этот вопрос является самой серьезной проблемой из тех, что стоят сегодня перед правительством.



По его словам, в этом случае, правительство должно создать определенный оптимальный алгоритм того, как страна должна принимать иностранных туристов.



«Открытие туристического сезона мне кажется наиболее рискованным, т.е. когда к нам приедут иностранцы и наши отправятся путешествовать за границу. Тут, я считаю, наше правительство, которое до этого времени очень хорошо управляла кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией (COVID–19), должно проявить какую-то фантазию и создать оптимальный алгоритм того, как нам принимать иностранных туристов так, чтобы они не потеряли желание приезжать в Грузию, а с другой стороны, подумать какие условия создать и для наших граждан, чтобы и у них не пропало желание отправляться в путешествие за границу. Это самая серьезная проблема из тех, что стоят перед нашим правительством», - заявил Тенгиз Церцвадзе.



Что касается возобновления работы общественного транспорта, по мнению Церцвадзе, это вторая серьезная проблема, однако меньшая, чем туризм.



«Вторая серьезная проблема, но немного менее серьезная, чем открытие туризма, это задействование общественного транспорта. Однако всем ясно, что так не может долго продолжаться. В первую очередь должна быть возобновлена работа автобусов и метро, а затем, можно будет подумать и о маршрутных такси», - отметил Церцвадзе.



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