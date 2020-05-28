

МИД Грузии поздравляет Армению со 102-й годовщиной основания Первой Демократической Республики

28.05.2020 14:16





Министерство иностранных дел Грузии поздравляет население Армении с 102-й годовщиной основания Первой Демократической Республики. Соответствующее заявление МИД распространило в социальной сети «Твиттер».



«Мы искренне поздравляем все население Армении с годовщиной основания Первой Демократической Республики в 1918 году. В этот очень важный день, Грузия желает процветания и успехов нашей добрососедской стране», — говорится в поздравительном послании Министерства иностранных дел Грузии.



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