

Грузия получит от правительства Германии финансовую помощь в размере 90 миллионов евро

28.05.2020 17:46





Грузия подписала соглашение с еще одним донором о получении финансовой помощи.



По информации министерства финансов, кредитное соглашение на сумму 90 миллионов евро было подписано сегодня с Германским банком реконструкции и развития (KfW).



По их информации, соглашение было подписано министром финансов Грузии Иване Мачавариани и главой южнокавказского офиса KFW Клаусом Файгелем. Это финансирование является бюджетной поддержкой и будет использовано для устранения последствий пандемии COVID-19.



«Примечательно, что соглашение, подписанное с KFW, является частью финансовой поддержки, которую правительство Грузии привлекло от партнерских международных донорских организаций-партнеров для борьбы с COVID-19 и дальнейшей реабилитации экономики страны», — заявили в министерстве.





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