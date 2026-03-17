Кобахидзе и Папуашвили прибыли в Кавказский медицинский центр, куда помещен Католикос-Патриарх всея Грузии
17.03.2026 15:58
В Кавказском медицинском центре, где находится Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, прибыли премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе и председатель парламента Шалва Папуашвили.
С ними находятся министр обороны, а также представители законодательной и исполнительной власти.
Как известно, в настоящее время продолжается медицинский консилиум. Руководители отделений реанимации различных медицинских учреждений обсуждают дальнейшие шаги лечения, в том числе необходимость приглашения специалистов из-за границы.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был доставлен в Кавказский медицинский центр поздно ночью из-за ухудшения состояния здоровья. По информации врачей, у Патриарха было сильное желудочное кровотечение, в связи с чем ему были проведены соответствующие процедуры, и кровотечение удалось остановить. Как сообщают в центре, на данном этапе Илия II находится в отделении критической медицины и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
