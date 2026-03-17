Varieties of Democracy оценивает Грузию как электоральную автократию
17.03.2026 17:10
В последнем отчёте Института V-Dem о демократии, анализирующем состояние демократии в мире в 2025 году, отмечается, что демократия в Грузии рухнула, и страна превращается в автократию.
Как и в прошлом году, Грузия классифицируется как электоральная автократия — форма автократии с формально проводимыми выборами.
Институт V-Dem (Varieties of Democracy), базирующийся на факультете политических наук Гетеборгского университета, ежегодно публикует данные, позволяющие оценить качество демократии в различных странах. Отмечается, что гражданское общество во всём мире испытывает сильное давление; в качестве примера приводятся Грузия, Россия и Мали.
Когда демократия скатывается к автократии, вероятность её краха выше, чем шансы на выживание. Из 44 стран, находящихся на пути к автократии, 28 из них были демократиями в начале процесса. В 15 из этих стран демократия уже рухнула, как это произошло, например, в Грузии и Мексике. Остальные 13 стран только недавно начали этот путь и находятся на ранней стадии автократизации.
Среди десяти стран, где наблюдается падение качества демократии, лишь Армения и Румыния сохраняют демократические институты. Грузия же относится к электоральным автократиям, а остальные семь случаев представляют собой либо электоральные, либо закрытые автократии.
В отчёте также отмечается усиление преследования журналистов в 23 странах. Среди государств, где одновременно усиливается давление на журналистов и ухудшается свобода публичной дискуссии, выделяются Буркина-Фасо, Грузия, Филиппины и Того.
В Грузии, как и в Гвинее-Бисау, Венгрии, Индонезии и Румынии, зафиксированы случаи нападений на избирательные комиссии. Кроме того, ослабевает способность законодательных органов эффективно расследовать незаконные действия правительства, это наблюдается в двадцати странах, включая Грузию, Грецию, Гаити, Индию и Мали.
