В ботаническом саду Зугдиди появился электрический грузовой трицикл

17.03.2026 17:25





Для более эффективного управления и ухода за территорией ботанического сада была приобретена новая техника — электрический грузовой трицикл.



Данное приобретение является важным, поскольку одной из главных ценностей сада остаются чистый воздух и забота об окружающей среде.



Преимущества:



• отсутствие вредных выбросов



• полностью бесшумная работа



• комфортная и спокойная атмосфера для посетителей





Новая техника соответствует экологической концепции сада и улучшает условия его обслуживания.





