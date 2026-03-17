В ботаническом саду Зугдиди появился электрический грузовой трицикл
17.03.2026 17:25
Для более эффективного управления и ухода за территорией ботанического сада была приобретена новая техника — электрический грузовой трицикл.
Данное приобретение является важным, поскольку одной из главных ценностей сада остаются чистый воздух и забота об окружающей среде.
Преимущества:
• отсутствие вредных выбросов
• полностью бесшумная работа
• комфортная и спокойная атмосфера для посетителей
Новая техника соответствует экологической концепции сада и улучшает условия его обслуживания.
