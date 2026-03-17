Кобахидзе: Государство сделает все, чтобы продолжалась максимальная забота о здоровье патриарха
17.03.2026 15:59
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что государство сделает все, чтобы продолжалась максимальная забота о здоровье патриарха.
Об этом он сообщил журналистам в Кавказском медицинском центре, куда прибыл, чтобы узнать о состоянии здоровья патриарха.
«Наверное, будет неправильно, если я сделаю заявление о состоянии здоровья патриарха. Выступят представители клиники, консилиума и, естественно, они дадут комментарии.
Хочу пожелать патриарху здоровья и поблагодарить врачей. Все полностью включены. Делают максимум, чтобы должным образом заботиться о здоровье патриарха. Также спасибо министру, который полностью вовлечен во все это, и государство, конечно, сделает все, чтобы продолжалась максимальная забота о здоровье патриарха», - заявил Кобахидзе.
