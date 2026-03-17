МВД задержало 72 человека за связь с «воровским миром» - министр

17.03.2026 16:02





Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе сообщил, что МВД совместно со Службой государственной безопасности задержали в Аджарии 72 человека, все они связаны с «воровским миром».



Ещё пятерым лицам были предъявлены обвинения, часть из них находится в тюрьмах, часть обвиняется заочно, включая т.н. «вора в законе». Среди задержанных — три женщины, все они граждане Грузии.



По данным следствия, задержанные участвовали в «воровских разборках», выносили решения по спорам, требовали деньги и угрожали физической расправой и убийством.



Расследование ведётся по нескольким статьям, предусматривающим до 15 лет лишения свободы.



Геладзе заявил, что во время операции спецназ был вынужден перейти к активным действиям. В результате одна женщина получила незначительное повреждение от осколков оконного стекла, при этом факта ранения не зафиксировано. Женщина уже выписана из клиники.



Однако Ajara Times публикует информацию, что по заявлению семьи мать одного из задержанных была ранена в результате выстрела из огнестрельного оружия. Семья категорически не согласна с официальной версией и требует проведения независимой экспертизы.



Нестыковка есть даже в возрасте пострадавшей: министр заявляет, что ей 68 лет, а Ajara Times по словам родственников сообщает, что ей 75 лет.



Стоит также отметить, что по информации Batumelebi в рамках спецоперации были задержаны братья Цулукидзе. На данном этапе неизвестно, в чем обвиняются Фируз и Резо Цулукидзе.



Напомним, братья Цулукидзе были помилованы президентом Саломе Зурабишвили в декабре 2024 года. Резо и Фирузу Цулукидзе было назначено 5 лет лишения свободы. Они были задержаны в ущелье Риони по обвинению в насилии. Тогда братья заявляли, что их задержание было связано с политическими мотивами.





