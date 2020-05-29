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В Грузии выявлено 746 случая коронавируса, а 576 пациентов выздоровели


29.05.2020   10:42


В Грузии выявлено 8 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном веб-сайте правительства.

По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 746 случая нового коронавируса.

Выздоровели еще 16 пациентов и количество излечившихся составляет 576.

Вместе с тем, трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы.

От нового коронавируса в стране умерли 12 пациентов.

В режиме карантина находятся 2966 граждан, а в стационаре под наблюдением — 250.

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