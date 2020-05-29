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В Агентстве обслуживания будут восстановлены все сервисы, ограниченные из-за COVID-19


29.05.2020   11:32


В Агентстве обслуживания МВД в масштабе всей Грузии с 1 июня будут восстановлены все виды сервисов, ограниченных из-за мероприятий по превенции COVID-19 и граждане будут обслуживаться в ежедневном рабочем режиме.

Как сообщает МВД, 31 мая с 09:00 граждане будут иметь возможность осуществить электронное бронирование на экзамен по теории для получения водительских прав.

По их же информации, в целях безопасности граждан Агентство обслуживания полностью учитывает рекомендации межведомственного координационного совета правительства Грузии. Агентство призывает граждан являться для получения сервисов в защитных масках.

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