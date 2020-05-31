

Тбилиси занял первое место в рейтинге самых безопасных туристических направлений в Европе

31.05.2020 12:08





Тбилиси занял первое место в рейтинге 20 самых безопасных туристических направлений в Европе, опубликованном European Best Destinations. Тбилиси был назван самым безопасным местом в Европе в плане Covid-19. Информацию распространяет мэрия Тбилиси.





«Тбилиси является столицей Грузии, одной из наименее затронутых Covid-19 стран. Грузия отреагировала очень быстро и приняла соответствующие меры, чтобы удержать эпидемию на крайне низком уровне. В Грузии зарегистрировано в 260 раз меньше случаев Covid-19, чем в наиболее пострадавших странах Европы.



Страна откроет свои границы для иностранных гостей 1 июля, и, внедряет соответствующие стандарты безопасности для защиты здоровья путешественников и своих граждан, которые позволят им насладиться безопасным отдыхом в Грузии.



После мировой пандемии большинство из нас хотят получить новый опыт, и Тбилиси — это именно то, что нужно: место, где лучше всего переплелись прошлое, настоящее и будущее, культура и отдых. Столица Грузии еще никогда не была такой модной, как в 2020 году. Это идеальное направление для любителей культуры, гастрономии, многообразия и архитектуры. Эффект «WOW» гарантирован от осмотра города.



Тбилиси особенно привлекателен весной и летом, когда природа просыпается, а также зимой на фоне тысяч красочных рождественских огней и украшений», — говорится в сопровождающей статью информации.



В рейтинг также вошел город Батуми, который занимает седьмое место.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







