

Гамкрелидзе: Рост случаев коронавируса не вызван снятием ограничений

31.05.2020 17:51





По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, рост подтвержденных случаев коронавируса, зафиксированный в последние два дня, не вызван снятием ограничений.



По его словам, село Мушевани Болнисского муниципалитета и сейчас, и ранее считалось наиболее пострадавшим местом в стране.



«Вчерашнее и сегодняшнее увеличение числа случаев не вызвано снятием ограничений. Мушевани у нас было и является наиболее пострадавшим местом в стране, и мы ожидали, что будут дополнительные случаи. Поэтому в пятницу обследовали население почти полностью и были идентифицированы дополнительно 18 случаев. В тоже время, т.н. сабурталинский кластер - это все контакты с инфицированным и этим инфицированным является наш коллега, представитель медицинской сферы», - сообщил Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, ситуация полностью контролируема. «В целом, во всех странах в процессе смягчения ограничений зафиксирован рост числа случаев. Наверное, ожидаемо, что может быть и у нас, но это не должно стать основанием для какой-либо паники. Хотя бы и увеличение сегодня числа новых случаев на 26 не является причиной для паники, поскольку все эти случаи находятся под контролем. Мы знаем каждый контакт, мы быстро изолируем каждого, лечим и исследуем каждый из их контактов.



Разумеется, в ходе процесса смягчения вероятен рост числа новых случаев, но это не является причиной для паники, потому что процессы в стране управляемы, а эпидемиологическая ситуация полностью контролируема. Мы намерены тестировать все новые группы, чтобы осуществить максимальную превенцию и своевременную идентификацию, если есть положительный случай коронавируса», - сказал Гамкрелидзе.



По его словам, часть людей из «сабурталинского кластера» переведена в медучреждение для исследований, а часть находится в карантине.



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