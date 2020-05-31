

С завтрашнего дня в Грузии откроются объекты общественного питания с открытым пространством

31.05.2020 19:56





Завтра в Грузии возобновят работу заведения общественного питания с открытым пространством.



Работа открытых кафе должна удовлетворять следующим требованиям:



— Допускается одновременное размещение за одним столом 6 человек. В качестве исключения дополнительно можно посадить подростка/ребенка до 12 лет;



— Расстояние между столами должно составлять не менее двух метров, а между спинками стульев — не менее одного метра;



— Если расположение не позволяет выдержать безопасную двухметровую дистанцию, то допускается использовать временный защитный барьер. При этом использование барьера запрещается, если площадь общего пространства составляет менее 30 кв.м. Временные защитные барьеры разрешается использовать при общем обеденном пространстве свыше 31 кв.м., однако не более чем на 50% от общей площади (в этом случае на одного человека должно приходиться не менее 1,8 кв.м. пространства).



— Предприятия общественного питания должны обеспечить посетителей распечатанным (одноразовым) меню. В случае электронного меню рядом с табло заказов должны быть размещены дезинфицирующие средства для гигиенической обработки рук с указанием соответствующего обязательного знака.



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