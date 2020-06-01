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У премьер-министра Армении подтвержден коронавирус
01.06.2020 11:02
У премьер-министра Армении Никола Пашиняна подтвердили коронавирус, — об этом премьер-министр заявил во время прямого эфира в Facebook.
По распространенной информации, члены семьи премьер-министра также инфицированы.
Николь Пашинян заявил, что у него нет симптомов вируса. По его словам, он будет продолжать работать из резиденции, пока у него не будет такая возможность.
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