

Гахария: Мы вынуждены постепенно открывать экономику

01.06.2020 13:02





«Мы все должны понимать, что мы еще не победили вирус, невозможно победить вирус в отдельно взятых странах, это глобальная пандемия», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Как отметил Гахария, сегодня правительство открывает многие виды экономической деятельности, на самом деле, после того, был запущен общественный транспорт, открыты рестораны, торговые центры, всевозможные бары, факт, что все это повышает мобильность жителей города и создает повышенный риск распространения коронавируса.



«Мы все должны понимать, что наша задача — эффективно контролировать скорость распространения вируса как во времени, так и географически. Ответственность каждого из нас состоит в том, чтобы соблюдать элементарные правила. Я хотел бы призвать каждого гражданина всегда носить маску, когда мы находимся в транспорте, в местах скопления людей, это чрезвычайно важно и является простой гражданской ответственностью, это то, что мы все должны сделать. Мы вынуждены потихоньку открывать экономику. Нам всем нужно понимать, что мы не хотим возвращаться назад», — заявил Георгий Гахария.





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