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Тикарадзе: Экзамены для абитуриентов будут проведены в условиях полной безопасности
01.06.2020 13:33
По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, Единые национальные экзамены будут проходить для абитуриентов абсолютно безопасно.
«Мы интенсивно работаем с Министерством образования. Они, конечно, принимают во внимание все данные нами рекомендации. Мы считаем, что экзамены будут проходить в полной безопасности для всех абитуриентов, которые собираются поступать в этом году», — заявила Тикарадзе.
По её словам, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, в ведомстве не считают, что учебный процесс может быть отложен.
«Разумеется, как и другие страны, мы готовимся к сосуществованию с коронавирусом, как сейчас, так и в сентябре, поэтому мы должны подготовить наших детей к этим процессам, чтобы они могли непрерывно учиться», — заявила Тикарадзе.
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