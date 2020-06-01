

Гахария: Мы не победили вирус, невозможно победить вирус в отдельно взятой стране

01.06.2020 14:14





Всем нам нужно хорошо понимать, что мы не победили вирус, ни одна отдельно взятая страна не может победить вирус, это глобальный вызов и победу над ним мир должен праздновать вместе, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария по завершении заседания межведомственного координационного совета.



По его словам, основной задачей правительства является эффективный контроль распространения вируса.



«Сегодня по решению правительства открывается очень много экономической деятельности. Реально, после того, как общественный транспорт полностью возобновил работу, сегодня мы можем сказать, открытые рестораны, торговые центры, молы и рынки всех видов открыты. Факт, что все это повышает в нашей стране мобильность граждан, что, разумеется, увеличивает риск распространения вируса. Вам известно, что сегодня у нас 11 новых случаев инфицирования, вчера было 26, позавчера – 9, и это ожидалось. Однако тут я хочу подчеркнуть нечто важное. Всем нам нужно хорошо понимать, что мы не победили вирус, ни одна отдельно взятая страна не может победить вирус, это глобальный вызов и победу над ним мир должен праздновать вместе, поэтому нашей основной задачей является эффективный контроль распространения вируса как во времени, так и в пространстве», - заявил Гахария.



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