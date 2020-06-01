

TI: компании высокопоставленных чиновников получили на госзакупках до 128 миллионов лари

01.06.2020 14:21





«Международная прозрачность –Грузия» (Transparency International) выявила случаи предполагаемых коррупционных сделок за последние 10 месяцев среди высокопоставленных чиновников.



Согласно информации, распространенной неправительственной организацией, 25 компаний, связанных с 10 высокопоставленными чиновниками за последние 8 лет, получили с коррупционными рисками до 128 миллионов лари от государственных закупок.



В десятку входит 4 мажоритарных депутата парламента. Неправительственная организация собрала информацию за последние 10 месяцев.



«После избрания мажоритарным депутатом Гори, Иосиф Макрахидзе и члены его семьи получили от государственных закупок более 91,8 млн. лари.



Семья Анзора Болквадзе, мажоритарного депутата от Хуло, Шуахеви и Кеды, только в результате незадекларированной предпринимательской деятельности в 2013-2019 годах получила 156 073 лари. В имущественной декларации должностных лиц он не указал 4 собственности, принадлежащих семье, и 7 фактов участия в предпринимательской деятельности.



Три компании членов семьи мажоритарного депутата из Ахалкалаки и Ниноцминда Энзела Мкояна, только на закупку топлива получили 2 312 278 лари из местного бюджета в 2010-2019 годах.



За последние 3 года у брата члена парламента Джумбера Изория муниципалитет Чхороцку 16 раз закупал топливо по упрощенной процедуре и заплатил 145 966 лари.



4 компании, связанные с мэром Ахалцихе Зазой Меликидзе, с 2014 года от муниципалитета Ахалцихе получили 524 902 лари, то есть после того, как Меликидзе был сначала избран главой города Ахалцихе, а затем и мэром. За тот же период только от закупок в муниципалитете Ахалцихе его брат и невестка получили 565 710 лари.



Компания Гелваси Геладзе, советника мэра Ахалцихе, то есть после его назначения, только от государственных закупок муниципалитета Ахалцихе получила 1 103 655 лари. Сам Геладзе был и членом тендерной и приемной комиссии, производителем, а также контролирующем работы.



Строительная компания Малхаза Меликидзе, брата Мамуки Меликидзе, председателя городского совета Аспиндзы, только от закупок муниципалитета Аспиндзы в 2016-2019 годах получил 740 065 лари.



Семейная компания члена городского совета города Батуми Ираклия Топуридзе – ООО «Освещение Аджарии», только за последние 8 лет получило от мэрии Батуми более 23 миллионов лари.



Шесть компаний, связанных с Иване Мирианашвили, председателем фракции «Грузинская мечта» городского совета Сигнаги, за последние 7 лет от закупок муниципалитета Сигнаги получила 5 375 427 лари.



Бизнес партнер Отара Чалаташвили, председателя городского совета Сагареджо, только в 2019 году от государственных закупок муниципалитета Сагареджо получил 1,4 миллиона лари», - говорится в заявлении.









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